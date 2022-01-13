新竹第二家「時時香」，1/14（五）起於遠東百貨竹北店正式試營運，獨家推出兩道竹北店才有的限定菜式「蔭鳳梨剝皮辣椒雞湯」與「薑絲大腸炒豬肚」，搭配其他經過創意改良的中式人氣名菜，與三款嚴選米飯，標榜保證白飯一碗接著一碗。

為慶新店開幕，「時時香」竹北店祭出三大開「香」好康，包括營業首三日1/14（五）至1/16（日）期間，限量內用滿千贈《超級麻婆豆腐》乙份，及1/28（五）前來店消費打卡或Google五星評論贈「時時香綠豆蒜」乙份。避開人潮選擇年後消費的顧客，可於2/7（一）至2/21（一）來店消費滿1200元也贈「宮保雞丁」乙份，並可使用振興券優惠加贈「異國美味FUN大回饋券」，累計最高可享25倍回饋，或是搭配尾牙春酒專案、試試抽10萬現金的好手氣。

匯集川、台、粵等地的人氣料理，加上獨家配方，展現時時香才吃的到的創意中菜；與遠東百貨竹北店一起初次亮相，限定菜色《蔭鳳梨剝皮辣椒雞湯》，選用軟嫩的去骨雞腿肉與台灣獨有的雙漬醬味「蔭鳳梨」及「剝皮辣椒」細火燉煮，湯頭甘甜又帶些許辣度，最後加入蛤蜊提鮮，將湯頭拉到另一層次的鮮美。

另一道料理則是改良自傳統客家風味菜的《薑絲大腸炒豬肚》，經過細心處理的大腸與豬肚，帶有嚼勁的口感清爽且不腥口，再以薑絲、辣椒、白醋、蒜油與特製醬料調味大火翻炒至香氣四溢，陣陣醋酸香撲鼻而來，又是一道下飯好菜。

其他明星天菜包含加入0.5杯特製花雕酒嗆鍋，飽含吸滿美味醬汁的豬血糕、去骨雞腿肉，並灑上澎湃、高聳薑片的《3.5杯雞》、以特調花椒辣醬和豬胛心肉末一起熱炒，並加入黑白雙色的鴨血與嫩白豆腐的升級版川菜《超級麻婆豆腐》、豆酥雙倍份量的《無敵豆酥嫩魚》、以整支甘蔗裹上100％純鮮蝦泥的《霸王甘蔗蝦》、灑滿柚子粒的粵式招牌甜點《楊枝甘露》等