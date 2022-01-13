台中市南屯區筏子溪以西一帶俗稱「溪西」，4個里面積遼闊卻沒有一所國中。市議員何文海13日說，如今溪西地區發展迅速鄰近工業區及建功重劃區等，新建國中已刻不容緩，特舉辦「南屯區溪西地區國中辦理進度說明會」，邀集各單位集思廣益。教育局強調，將視財源籌措情形盡速辦理。

何文海說，「溪西」包含寶山、文山、春安、春社等4個里，4個里面積遼闊卻沒有一所國中，學子必須長途跋涉跨越筏子溪到東向才能念書；目前諸多新建案林立，加上產業園區如火如荼地規畫，將來必增加更多新住戶，市府新設國中的需求已刻不容緩。

何文海13日於文山文化館舉辦說明會，包括溪西4個里長及代表、立委張廖萬堅及市府相關單位人員等100多人與會，民眾紛發表意見。陳姓民眾說，從他住的地方到萬和或安和國中就要30分鐘，不包括等公車時間；若是雙薪家庭須請阿公、阿嬤接送，卻都年紀老邁市府未曾苦民所苦。

經果討論後統整提出三個方案供市府參考，即跟台糖租地興建國中，或採跨區重劃在溪西區優先施作國中，或是在台中科技大學中護健康學院興建附屬國中

，以解決急需國中的燃眉之急。

都發局表示，已將該區域都市計畫送交予內政部審議，惟需地政局配合上交市地重劃規畫圖才能繼續進行審查。教育局回應說，因面積4公頃的文中52涉及私人土地需要大量經費才能進行徵收；目前等都發局送交的計畫通過，約有2公頃作為文中、小用地，其餘作其他用途、部分還地於民。