大陸央視新聞13日報導，大陸最高人民檢察院指出，公安部前黨委委員、副部長孫力軍涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍支案，由國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查、偵查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了孫力軍享有的訴訟權利，並訊問了孫力軍，聽取了辯護人的意見。

檢察機關起訴指控：孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長、公安部黨委委員、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重；違反槍支管理規定，非法持有槍支，情節嚴重，應當以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪追究其刑事責任。

據中共中央紀委國家監委網站消息，中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝製的五集電視專題片《零容忍》，將於本月15日起上線。

在預告片中，公安部前副部長孫力軍，貴州省政協原主席王富玉，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇出鏡懺悔。

孫力軍懺悔說：「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者。」