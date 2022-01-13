王力宏和李靚蕾婚變延燒至今，女方再錘出新進度！今（13日）李靚蕾公開王力宏買網軍的鐵證，並稱對方拿氣球禮物試圖騙她開門，讓王力宏的形象再度被錘進谷底。網紅「廣告小妹」看完後特地發文虧王力宏「寶寶買貴了」，同時揭露大陸影視圈買網軍的內情，並讚賞周杰倫沒辦微博是明智的決定。

廣告小妹稍早在臉書針對王力宏買網軍一事評論，表示看完李靚蕾提供的證據後，不禁扶額頭：「寶寶買貴了。為什麼寶寶做啥事都會變韭菜？本宮有更便宜的水軍，寶寶要不要跟我買？」

廣告小妹透露微博的讚、轉發能長期保持低單價之原因，除了大陸人力便宜，還有一點是微博沒有致力打擊假帳號，並稱大陸明星買水軍早就不是新聞了，「影視圈買得才兇！自從2013 年大陸出現流量明星的概念後，人人都想自帶高流量。可這東西強求不得，怎麼辦？花錢買。」

廣告小妹直指，粉絲都在追求新偶像、新劇，像是王力宏這種老牌明星，假設不買水軍，流量不會起來，自然沒辦法上熱搜；說到這邊，她不忘補刀：「well，現在免費上了。」最後，廣告小妹讚賞周杰倫真的最聰明，沒辦微博帳號就不用蹚渾水。

李靚蕾今13日在ig再重錘一次王力宏，怒公開男方長期買網軍的證據，痛斥：「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍營銷號、熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點。」她表示這些請款單上都有王力宏數個員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，最後都由王力宏審核過付款，所以絕對賴不掉；最後，李靚蕾語重心長地說：「一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。」