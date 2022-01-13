雲端世代來臨，鼎恒(6738)(MAYO)與台灣微軟共同號召雲端業者，透過整合資源、發揮跨域綜效建立雲端新聯盟，加速產業發展。MAYO一直以來都以提供企業最新雲端人力資源解決方案幫助企業轉型，藉由創新人資生態圈打造企業社群，期望透過與不同雲端業者結盟發揮群體力量，將雲端服務價值最大化。同時規畫拓展海外業務，去年已經接到AIA友邦人壽越南的訂單，未來每1到1.5年逐步拓展海外市場。

MAYO是微軟亞太地區HR Solution的最佳合作夥伴，MAYO持續精進優化產品服務，提供企業人力資源管理領域創新的雲端應用及服務，未來三年持續以HR主要核心業務。這次針對活絡整體雲端產業生態，MAYO與台灣微軟共同召集所有雲端產業廠商，集結超過50位企業決策者，一起交流拓展雲端生態系服務。

MAYO創辦人暨執行長簡士評指出，MAYO開拓人資生態圈，以Apollo人資系統服務為基礎，提供超過數10萬人次的企業員工使用，結合STAYFUN員工福利整合平台，使用者可享有電子票券、特約商店優惠、網路投保等服務，並和三井3C購物網合作，透過多方異業合作，滿足員工日常生活所需。

MAYO藉由人資雲端生態圈服務，協助企業不再只是單純使用數位工具管理人才，而是透過雲端多元應用與跨域整合，開創人力資源管理創新商業模式，拓展B2B2C企業市場(2B)商機及員工使用者(2C)商機。

此外，近期台灣出現嚴重的缺工、缺才等現象，不論是電子資訊產業對於IT、AI人才需求，或是傳統產業尋求數位人才，人才轉型勢必為未來趨勢。為了幫助企業累積人力資本，MAYO針對大型企業透過Cornerstone人解決方案，藉著數據分析，輔佐企業釐清人才組織發展方向，擬定接班人才培訓計畫及人才布局策略。至今已協助遠雄集團、HTC宏達電、緯創資通等企業導入人才發展培訓系統。MAYO將整合國內外學習平台資源，透過人才發展培訓系統進行數據化分析，打造MAYO College企業人才培訓資源中心。

MAYO人資雲端生態圈旗下包括Apollo人資系統、STAYFUN員工福利整合平台、Lasso錄影面試與測評系統、MAYO College、人事薪酬外包服務、以及經銷的Cornerstone人才發展解決方案，短短3年內客戶數突破1000家，其中，電子資訊產業與零售業占比將近5成。近期，公司持續拓展海外業務，去年底與AIA友邦人壽越南及今年取得日本村田製作所（大陸）正式簽約合作，協助企業進行招募轉型，未來海外市場希望每1到1.5年拓展1到2個國家的客戶，像是明年計畫進軍日本，後年泰國、印尼市場。