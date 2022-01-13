隨著通膨率再創近40年新高，美國央行官員似乎正在形成一種共識，即最早在今年3月就開始為經濟增長踩下剎車，並進一步收緊貨幣政策。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受PBS NewsHour訪問時表示，美國央行開始取消一些寬鬆措施時候真的到了，我認為一定會升息，最早在3月就可能升息。

根據去年12月會議紀要，聯準會決策官員認同在今年3月前結束購債計畫，並暗示今年可能升息3次，每次25個基點。

由於物價飛漲，以及近來疫情急升可能使供應鏈中斷的情況惡化，進而助長通膨，聯準會官員似乎更急於採取行動。

根據周三公布的最新官方數據，美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增7%，創下近40年來新高。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，他預期聯準會將從3月起開始升息，今年將升息3次，也將「迅速」縮減其龐大的資產負債表。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周三晚些時候接受《華爾街日報》訪問時表示，他現在認為央行可能自3月起開始升息，且今年可能升息4次。上周他預期聯準會今年將升息3次。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（ Loretta Mester）周三接受《華爾街日報》訪問時表示，她支持自3月起升息，並在不擾亂金融市場的前提下，「盡快」縮減聯準會的資產負債表。

除了分行總裁之外，聯準會主席鮑爾周二在參議院的連任提名聽證會上也表示「美國經濟已不再需要或想要我們為應對這場大流行病推出的超寬鬆政策」，他暗示央行可能即將升息，且可能加快縮表進程。

聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）在其預先準備的副主席提名聽證會講稿中表示，控制已經飆升至近40年高點的通膨，是聯準會當前的首要之務。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）稍早前接受《金融時報》訪問時表示，目前他支持自3月起開始升息，今年升息3次，但如果通膨惡化，他也能接受更多次的升息。供應鏈問題使通膨居高不下，哈克表示，聯準會能應對供應鏈問題的工具不多，但應該採取行動讓部分需求降溫。

SGH Macro Advisors首席美國經濟學家Tim Duy表示，如果此時你還沒有料想到3月就會升息，那你真的很遲鈍。