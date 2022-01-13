中國科學院預測科學研究中心舉行2022年中國經濟預測發佈會，對外發布2022年中國經濟預測資料，預計全年GDP增速為5.5％左右，經濟增長將呈現前稍低後略高趨勢，第一季度為5.2％左右，第二、第三季度分別為5.5％和5.6％左右，第四季度為5.7％左右。

預測資料顯示，2022年第一產業增加值增速為3.1％，第二產業增速為4.5％，第三產業增速為6.5％。消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為3.9、0.9和0.7個百分點。

投資、消費與進出口方面，中國科學院預測科學研究中心預計2022年固定資產投資（不含農戶）全年名義增速為5％至6％；最終消費名義增速為5.4％~7.0％，是拉動經濟增長的主要動力。

報告預計2022年進出口總額約為6.41兆美元，年增長約6.14％；其中，出口額約為3.58兆美元，年增長約6.79％，進口額約為2.83兆美元，年增約5.33％。