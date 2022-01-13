台北市建管處列管的海砂屋重建後每戶可領20萬補助，但議員秦慧珠爆料，2019年松山區延壽國宅某大樓拆遷後，卻有202戶至今未獲補償金，2年來市府雙手一攤說沒錢，不願動用第二預備金還款，北市議會因此決議暫擱二備金預算，逼得市府13日火速核准去年度4900萬二備金支付，現已進行撥款作業。

北市議會近日審議今年度7.4億第二預備金預算，秦慧珠要求動用二備金支付海砂屋欠款。她指出，延壽國宅住戶經多年溝通達成共識，於2019年9月配合搬遷，如今還領不到拆遷補助，去年要求動用二備金支付，但北市都發局、建管處向上簽呈後卻被市府駁回，她痛批政府欺負老百姓，再不編預算還款，恐欠款欠5年。

由於去年二備金預算還剩8000萬，議員苗博雅質疑，市府宣稱去年是因疫情才不給，但她比對去年二備金和災準金的動支細目後發現，許多該用二備金處理的案子，台北市長柯文哲卻先用災準金處理，等到年底才剩那麼多錢；議員王鴻薇批評，此舉凸顯市府的二備金使用亂七八糟，每年都像多給。

議員王浩則轟，哪有政府欠債賴帳，倘若是民間單位欠款，早就送行政執行署，建議暫擱今年7.4億的二備金預算，先決定去年剩餘的8000萬二備金該怎麼用，跨年度可以保留，最終議長陳錦祥裁示將二備金預算暫擱。

對此，建管處長劉美秀解釋，該案是2020年10月申請補助，但市府每年編給海砂屋補助僅有800萬。秘書長陳志銘強調，公務預算不足可動用二備金，等議會通過預算後就會處理，允諾不會再發生同樣狀況。

為使明年度二備金預算不被卡住，都發局長黃一平指出，13日已取得府方簽核，准許動用110年二備金4900萬。由於未來都市更新案將越來越多，他要求建管處彈性處理海砂屋補助費，避免編列固定額度，應先行評估下個年度的需求棟數。