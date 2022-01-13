桃園市長鄭文燦直言，依過往經驗14人染疫接下來一定會有第二波、第三波感染，衛生局長王文彥也說Omicron傳播速度之快，完全出乎意料。(蔡依珍攝)

桃園中壢聯邦銀行健行分行13＋1人確診，市長鄭文燦直言，依過往經驗14人染疫接下來一定會有第二波、第三波感染，衛生局長王文彥也直言Omicron傳播速度之快，完全出乎意料，因此檢討匡列範圍從發病前3天擴大到5天，接觸者的接觸者也預防性居隔3至5天，希望這波在嚴密防衛下趕緊落幕。

鄭文燦說，依據過往經驗，當一個群聚案累計到14人染疫，接下來一定會出現第二波、第三波感染，因此宣布成立「追追追小組」，1個案1小組負責關懷，每個個案足跡都要複查，建立社區防線。

鄭文燦也提到該分行行員們7日曾在中壢某西餐廳舉辦年終聚餐，雖然是西餐、沒有桌菜，但Omicron傳播力強，且從發病症狀和時間判斷和疫調一致，因此立即匡列餐廳員工26人、現場顧客82人，共108人採檢，並要求該餐廳暫停營業。

王文彥則分析，銀行行員多達13人確診，餐廳聚餐占很大因素，該餐廳也要停業消毒3天，他直言疫情傳播速度出乎意料之外，過去一個傳一個會一步步來，因此全面檢討擴大居隔對象，以往是有症狀發病前3天視為可傳染期，這次再擴大到5天。

王文彥還說，過去接觸者的接觸者過去也不會匡列，此次例外，17位採檢陰性的家屬也採預防性居隔3至5天，避免疫情變化到整個團都有，先假設陰性者也會發作，希望用特例匡列，讓這波疫情在嚴密防衛下趕緊落幕。

鄭文燦強調，市府疫調之後，確診者家人以及採檢陰性行員共76位全送集中檢疫所，第一時間最快匡列隔離，採檢陰性員工的家人則要預防性居家隔離5天，希望運用以往沒有的疫調隔離加嚴版方案運，將防火牆逐得更嚴密。

鄭文燦說，聯邦銀行群聚目前共有13名行員、以及1位家人確診共有14位，疫調結果顯示，銀行群聚源頭為居服員（案17472）4日到銀行開戶停留55分鐘，由行員（案17630）負責接待，9日居服員確診後，銀行所有行員立即自主健康管理每天監測，但該行員有症狀快篩安排採檢，首輪採撿發現有3行員確診之後擴大採撿，至今累計共14例。

鄭文燦說，回溯居服員4日到銀行開戶後，至11日9天期間到銀行開戶22人、有交易紀錄2415人、簡訊實聯制576人，這些數字會有重疊部分，因此最大公約數為3013人，全都已發簡訊通知採檢，警察局各分局也一個個打電話通知，希望匡列大一點，只要有到過分行都要採檢。