大陸外交部發言人汪文斌今天（13日）主持例行記者會。有記者提問，據報導，10日英國前商務大臣凱布林表示，英國政府禁止華為5G設備和服務的決定「與國家安全無關」，而是迫於美國壓力，是因為「美國告訴我們應該這麼做」。在其擔任大臣期間，情報和安全部門曾多次保證，使用華為服務不會帶來任何風險。發言人對此有何回應？

汪文斌表示，這再次印證了所謂國家安全、5G技術風險的理由，不過是美國用來打壓中國高科技企業的幌子。美方推出的「清潔網絡」是「脅迫外交」的代名詞，從東芝、阿爾斯通到華為，再到三星、台積電，美國「脅迫外交」的受害者遍布世界各地，美國的霸凌行徑必將遭到國際社會越來越廣泛的抵制和反對。

據報導，英國前商務大臣凱布林10日表示，英國政府禁止華為5G設備和服務的決定「與國家安全無關」，而是迫於美國壓力，是因為「美國告訴我們應該這麼做」。在其擔任大臣期間，情報和安全部門曾多次保證，使用華為服務不會帶來任何風險。