除了酒駕要被懲罰性加保費，未來四類危險駕駛保費也將被調漲。金管會13日公布，據道安會報要求，正在檢討四類危險駕駛且肇事者，若是投保義務人，其2023年投保強制車險將被懲罰性加費，但加費幅度仍待公路總局提供近五年經驗資料，今年第三季才會算出實際的加費幅度。

四類危險駕駛即是依據依道路交通管理處罰條第43條的四種危險駕駛態樣，第一類是在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車；二是行車速度，超過規定的最高時速60公里，即超速；三是任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，即逼車行為；四是非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，這四種危險駕駛行為又肇事者，在2023年投保強制車險，就會被加保費。

先前金管會即針對酒駕者投保強制車險時，保費由2100元直接拉高到3600元，且第二次酒駕再被抓到，就是加到7200元，無加費上限。

保險局長施瓊華表示，這次依道路安全會報決定，除了酒駕已有加費外，希望在重大違規事件肇事部分亦要作加費，對一些因危險駕駛肇事的投保義務人加費，如超速逾規定時速超過60公里，或蛇行或飆車肇事等，未來會計算出損失率，今年會決定危險駕駛的強制車險加費幅度。