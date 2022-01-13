員林市三和公園地下停車場暨社區活動中心13日舉辦動土典禮，工期預計15個月，將於明年6月完工啟用。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府工務處長林漢斌簡報說明整個工程計畫內容，完工後將成為全縣第一座，同時兼具公園、停車場、活動中心與日照中心等四合一功能的公園停車場。（謝瓊雲攝）

員林市三和公園地下停車場暨社區活動中心13日風光舉辦動土典禮，工期預計15個月，將於明年6月完工啟用。（謝瓊雲攝）

員林市三和公園停車場基地占地廣達8875平方公尺，將公園、籃球場到崇實高工代管的公園用地閒置空間全納入，三面臨路，未來從林森路、和平東街和正興街46巷皆可出入。（謝瓊雲攝）

員林市三和公園停車場基地占地廣達8875平方公尺，將公園、籃球場到崇實高工代管的公園用地閒置空間全納入，三面臨路，未來從林森路、和平東街和正興街46巷皆可出入。（彰化縣政府工務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市蛋黃區最大規模公有停車場動工，彰化縣政府斥資3.47億多元，興建三和公園地下停車場與活動中心，去年7月拆除公園地上物後，13日舉行動土典禮，彰化縣長王惠美表示，明年6月完工後，將可為員林市區注入新活力。

動土典禮包括立委陳素月、員林市長游振雄和各級民代全都到場。

王惠美表示，感謝交通部和立委不分黨派共同努力，爭取前瞻基礎建設和衛福部經費，還有崇實高工提供學校旁代管土地，加上縣府、員林公所自籌經費促成此案，將是全縣唯一結合停車場、公園綠地、活動中心、長照中心B級據點等，四合一功能的大型停車場。

游振雄說，公所在2019年、他上任後第一年，就完成三和里活動中心工程計畫，但在縣府建議下，配合將兩案合併規畫，讓原本早就該完工建好的活動中心晚了2年多，但換來更多功能的完善建設，這樣的等待是值得的。

王惠美表示，三和公園停車場為地下二層，可提供252格小型汽車停車位，地上另有104格機車停車格；為提供不同年齡層的民眾，都能來公園休憩，公園內設施有兒童遊戲區、體健區、多功能草丘，與無障礙公廁。

另外，日照中心建築約180坪，一樓作為活動中心，搭配戶外廣場區與多功能舞台，除提供民眾休憩使用，亦可作為小型活動展演空間，滿足地方聯誼及聚會的需求；二樓作為長照B據點，設置視聽區、多功能活動區、非明火廚房、無障礙盥洗室，還有泡腳池等，希望長輩能夠享有更好的服務。

工務處表示，「員林市崇實高工旁公園地下停車場」經費3億1424萬元，「員林市三和社區活動中心新建B級據點」經費3300萬元，兩案合併總工程經費達3億4724萬元，由交通部公路總局補助1億7104.4萬元及衛福部補助3300萬，縣府經費9546.4萬元，員林市公所經費4733.2萬，預計112年6月完工。

彰縣府近年積極爭取交通部公路總局「前瞻基礎建設計畫」，補助工程總經費達11.6億元，將打造4座停車場，包含員林市三和公園地下停車場、台鐵彰化車站後站停車場、彰化市延平公園地下停車場及福興鄉停8平面停車場，陸續完工後共可提供3個大客車格位、897個汽車格位及895個機車格位。