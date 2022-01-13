年輕手機品牌realme創立至今，短短三年在全球銷售逾億支，也以「全球成長最快智慧型手機品牌」闖出名號，其登台不到三年，也成功打出品牌知名度，台灣商務長鍾湘偉表示，對於台灣市場2022年還是會以線上、線下一起努力為主，今年會增加萬元以上機款比重，希望占比達20%，換言之，就是realme銷售的產品中，每5支會有一支是萬元以上。

鍾湘偉今日受訪時首先坦言，去年確實面臨很大挑戰，長達兩個月時間居家工作，去年相較2020年確實有成長，但距離預期還是有差距。

realme進軍台灣之初，以電商闖出名號，在虛擬通路整體市場市佔率上，最高衝到1成，平均也有7~8%，鍾湘偉表示，realme在2022年重點除了去年既有的市場佔有外，還會往比較高階的市場努力，過去產品是以10000元以下為主力產品，去年底GT系列也把價錢帶到萬元以上，今年甚至可以看到1.5~2萬。另外，今年也會盡可能縮短總部發布新品後，引進台灣的時間，會到1.5個月以內。

realme台灣主要產品布局劃分為四大領域，包括以規格性能為主打的GT系列，GT2也預計會在第一季底登台；追求均衡產品以滿足基本需求的數字系列；主打大螢幕、大電量的C系列；以及以電商為主的Narzo系列，今年也會引進5G產品。

鍾湘偉表示，面臨市場手機商品同質性越來越高下，realme朝向打造出商品的差異化，至於平板、筆電部分，現階段來看引進的可能性不高，還是會以手機為主力產品。在非手機領域家電上，除現在的電商外，目前也在看3C實體通路的可能性，但因為產品屬性，都還在規劃階段。

在銷售策略上，鍾湘偉表示，realme今年會維持線上、線下併進的模式，今年目標比去年成長必然的，產品占比上，也希望萬元以上佔整體realme出貨達20%。實體上會力拼6都至少要各設立一家專賣店，也會持續投放資源，增加消費者體驗的機會。

realme今(13)日攜手遠傳(4904)，獨家搶先推出春節新機realme 9i，是全台首款搭載高通Snapdragon 680 4G處理器機款，同時也是2022年realme全新數字系列第一款產品，不僅擁有優異的性能外，更具備同價位最快33W Dart閃充技術，以6000元有找的售價搶市，會選擇持續搶攻4G市場，主要還是意識到，消費者對於5G產品沒有這麼迫切需要， realme 9i的處理器、儲存空間都是相當有優勢的。