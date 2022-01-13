蔡凡熙在主演《再說一次我願意》中用帥氣陽光形象和驚喜創意告白擄獲郭書瑤的心，他飾演的角色其實是位滑水教練，有模有樣的滑水姿勢讓工作人員都以為他練習許久，更封他為「陽光長腿天菜」，蔡凡熙害羞表示：「幸好體育細胞足夠，平日也愛玩滑板，很快上手！」

他事前僅練滑水3次，不過平日就適水性，靠直覺上場也沒問題，不巧的是，拍攝當日恰好遇上寒流，他坦言在現場一直發抖，導演稅成鐸也透露，該場滑水戲拍攝不易，溫度僅攝氏6度，河上吹著強風，蔡凡熙又僅穿著防寒救生衣和海灘短褲，不忘展現招牌的陽光笑容，最後成果讓導演相當驚艷。最令蔡凡熙難忘的卻是「河水味」，他回想當時要來回摔進河水裡10次以上，「喝到水很臭！很像水溝的味道。」尤其當他看到河邊滿滿的垃圾時，忍不住呼籲：「希望大家不要亂倒垃圾。」

此次劇組還特地找來演藝圈中的滑水高手祖雄飾演蔡凡熙的滑水同事，他表示和和祖雄聊滑水時，2人話匣子停不下來，感受到對方的熱情，還答應祖雄再去高雄一起玩滑水。另外，日前也公布由丁噹演唱的主題曲〈你是心動的理由〉，搭配電影裡男女主角從相識、告白到戀愛的畫面，網友們都直呼感人揪心，《再說一次我願意》19日上映。