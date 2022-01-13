台南鹽水蜂炮為元宵節重要的民俗慶典，然而，近來疫情再度升溫，是否會影響活動進行，引發地方關注，台南市政府13日與鹽水武廟召開協調會，決議照常舉辦，不過去年同期因部桃群聚感染事件，南市府1月底突然宣布暫停鹽水蜂炮等大型活動，而今年又遇到桃機群聚，地方憂心臨時喊卡戲碼重演。

聞名國內外的鹽水蜂炮，今年於2月1日至15日展開一系列活動，其中最受矚目、為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境，將於14日上午8點從武廟出發，而位在鹽水國中操場的主炮城及高空煙火，預計在15日元宵節晚間9點施放。

南市府民政局今天與鹽水武廟召開協調會，決議照常舉辦，武廟主任委員翁再進表示，所有神轎會仔細消毒，並要求每位轎班及工作人員，均需完整接種2劑疫苗滿14天，造冊送交衛生局備查。鹽水區長陳文琪說，鹽水蜂炮是全台最具代表性的宗教活動之一，市長黃偉哲指示要辦得有聲有色，並兼顧防疫與安全。

不過面對新一波疫情，地方卻不太樂觀，民眾認為，去年受到部桃事件影響，市府1月21日突然宣布鹽水蜂炮等所有大型活動需取消，武廟2月4日在臉書也公告暫停舉辦後，引發眾多民怨，過了2周政策又髮夾彎，改為集中在武廟廣場施放，並不開放對外觀賞，讓不少人錯愕。

由於依慣例，前置作業至少在活動1個月前就得開始，近日不少居民開始訂購蜂炮、煙火，甚至有人還開始綁炮城，他們擔心萬一活動臨時喊卡，這些炮城該何去何從。市府民政局宗教禮俗科長何榮長說明，目前是二級疫情警戒，提出防疫計畫後，就可辦500人以上活動，但他強調，市府隨時依中央最新規定，滾動式調整，廟方也說會全力配合，防疫優先。