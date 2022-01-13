台北市聯合醫院中興院區日前有2名護理師確診，北市聯醫仁愛院區再新增1名專責病房女護理師確診，引發外界關注。台北市醫師職業工會13日披露，有部分確診者將病房當作飯店，甚至有擅自關閉病室內抽風設備的行為，已造成醫療人員很大的恐慌。對此，台北市長黃珊珊表示，發生確診護理師專責病房部分，並沒有工會所說的狀況。

北市衛生局專委歐佳齡說，目前在請聯合醫院去做了解釐清，若屬實，要去判斷是屬於違反隔離措施，或違反《傳染病防治法》第36條，依照行為來判定裁處。而根據《傳染病防治法》規定，違法36條可罰3000元到1萬5千元。

對於專責病房有多少病患，歐佳齡說，中興院區確診護理師收治14確診病患，病房只出不進；仁愛院區17701個案專責病房收治12位確診病患，將病房移到另一個病房照護，進行環境採檢確認。

疾管科長張惠美表示，17570匡列醫院工作者64人、及擴大採檢接觸者162位都陰性，17571同住者3位及擴大採檢大同區某國小及課後班師生101位都是陰性，案17572職場接觸者、足跡接觸者11位陰性，擴大採檢49位，總計60位陰性。

對於中興院區案17570確認感染omicron，照顧患者哪個流程感染？黃珊珊說，要清楚調查哪個環節出狀況，調查清楚會對外界說明。