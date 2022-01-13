金管會舉行新春記者會(圖／吳靜君攝)

聯邦銀行位於桃園分行因為確診者足跡，導致銀行員染疫，也造成社會有一種說法，現鈔也會傳染病毒，金管會銀行局長莊琇媛今日表示，就他們發現染疫客戶有兩次脫口罩雖然時間都很短，但應該不是現鈔病毒的問題。

莊琇媛今日在金管會新春記者會上表示，聯邦銀行已經有向金管會說明，染疫行員已經送醫院治療；但是同分行沒染疫的行員則送到防疫旅館隔離，而桃園市政府也協助聯邦銀行針對該分行進行徹底清消，所以該分行已經停止營業到本周五(14日)，所以正式開始開業，就要等到下周一(17日)，這段期間則請聯邦銀行鄰近分行來業務協助。

至於銀行的防疫措施？金管會表示，去年5月已經發布相關的措施，所以銀行業若發現有員工染疫，就依照去年的措施進行防疫。金管會主委黃天牧也表示，就他所知，指揮中心現在沒有警戒升級的打算。

莊琇媛表示，就目前所知染疫的客戶有兩次脫掉口罩的機會，一次是因為要開戶必須確認是否為本人、一次是講電話有脫掉口罩，應該不是紙鈔上有病毒。

至於是否有非現金交易的目標？金管會表示確實有非現金交易的目標，銀行也致力擴大使用場域。