大陸外交部發言人汪文斌今天（13日）主持例行記者會。有記者提問，美國國務院發表報告稱，中國對南海主權聲索非法，且沒有國際法依據。中方對此有何評論？

汪文斌表示，美方的新聞稿和有關研究報告歪曲國際法，混淆視聽，挑撥是非，擾亂地區局勢。我願意重申中方的立場：

首先，中國是《聯合國海洋法公約》的締約國，一貫高度重視公約，以嚴謹負責任的態度忠實履行《公約》。美國拒絕加入《公約》卻以《公約》的裁判官自居，肆意曲解公約，為一己私利，搞多重標準進行政治操弄，破壞國際法治。

第二，中國對包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島在內的南海諸島擁有主權，中國南海諸島擁有內水、領海和毗連區，中國南海諸島擁有專屬經濟區和大陸架，中國在南海擁有歷史性權利，中國在南海的主權和相關權益是在長期的歷史進程中確立的，符合包括《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》在內的國際法。

第三，中方在南海仲裁案及其所謂裁決上的立場是一貫明確的，也是堅定的。仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理，枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法所做的裁決，是非法的、無效的，中國不接受、不承認。

第四，當前在中國和東協國家共同努力下，南海局勢總體穩定，美國作為域外國家，頻繁在南海挑動是非，在地區國家間挑撥離間，完全不得人心，國際社會對此看得非常清楚。中國將和東協國家一道，繼續致力於維護南海和平穩定，推動地區繁榮發展。