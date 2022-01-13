口罩等防疫產品退潮，口罩、不織布市場競爭激烈，進入微利時代，廠商積極求轉型、多元化求營運獲利提升；口罩廠康那香（9919）拓展至衣著、家飾、電子擦拭布等新市場。不織布廠南六（6504）則進入生技產品、保養品的研發，未來並已規劃在高雄燕巢新闢產線。

受到口罩、不織布新產能大量開出的衝擊，康那香2021年全年營收40.27億元，年減20.82％；南六2021年的合併營收67.84億元，年減27.61％。

多元發展、開發新產品新市場，是康那香2022年的重點目標；康那香積極自主研發的新產品－微纖布，機台設備即將進駐，預期2022年上半年就可進入量產。

據了解，康那香新產品緻密度高於一般的不織布數倍，因此可望跳脫過往專注於衛材、美容領域，跨足到衣著、家飾、電子擦拭布等新市場。

目前已有面膜、濕紙巾、酒精擦拭布等保養產品的南六指出，根據統計，國內保養品、生技產品的需求年年成長，以南六面膜、濕紙巾、酒精擦拭布的營占，2021年達31％，比2020年的26％，增加5個百分點。且，預期未來的市場需求還會持續增加。

往上游原材料整合生產，是南六對保養品、生技產品未來的規劃方向；南六指出，以面膜來看，除了不織布外，還需要許多的精華液等。

南六指出，公司已在燕巢廠附近，購入一處土地，等變更程序完成，即可投入保養品上下游整合、以及保健品等生技產品的研發生產。