消防署長蕭煥章今（13日）表示，期盼全國未來消防員休假制度可以朝「勤1休1」、兩班制努力。（葉書宏攝）

消防署長蕭煥章今（13日）表示，期盼全國未來消防員休假制度可以朝「勤1休1」、兩班制努力。（葉書宏攝）

消防署長蕭煥章今（13日）表示，期盼全國未來消防員休假制度可以朝「勤1休1」、兩班制努力。（示意圖，葉書宏攝）

全國消防員肩負救災、救護工作，休假制度與一般公務員不同，各縣市依據人力、地方需求等，休假制度不一，有「勤2休1」、「勤1休1」等導致基層抱怨連連。對此，消防署長蕭煥章今（13日）表示，期盼全國未來消防員休假制度可以朝「勤1休1」、兩班制努力。

蕭煥章表示，各縣市消防局制度不同，有不同休假制度，但消防員同樣也屬於公務員，受到公務員保障，他相信縣市首長、民代也樂於精進消防員權益，無論是人力增補、勤務量甚至於加班超勤費等。

依據消防署統計，各消防機關截至2021年11月底，編制員額2萬158人，預算員額1萬7542人，現有員額1萬6481人，預算缺額1061人。蕭煥章表示，近期與各縣市基層消防員座談，除了增補人力外，同仁們也關心加班超勤費是否會因此縮減。

蕭煥章表示，公務員是每月176小時、超勤加班費85小時，屬於消防員基本薪水，同仁們希望有穩定的休假制度，同時薪資部分又不會下降太多，也請各縣市消防局再精算，要增加多少人力，又不會影響到既有的超勤加班費；消防員有一個特質，當分隊遇上重大災害時，往往都會返隊支援，這部分就用加班費去計算。

消防署表示，「充實消防人力推動計畫」自2019年實施以來，截至2021年9月已增補地方消防人力1943人，至2023年預計將再增補1158人，總計增補人數可達3101人。

此外，全國消防人員「服務人口比」已由2018年1：1545人，降至2021年9月底1：1420人，平均每位消防人員服務人數減少125人，降幅達8.1％，預計至2022年底新進人員分配到職後可降至約1：1383，各地方政府若持續支持消防機關擴編員額及編列分年進用人力預算，於2023年可望降至1：1300。