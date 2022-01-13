劉姓開發公司總經理13日被發現與楊姓女友陳屍苗栗縣頭屋鄉出租公寓內。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

62歲的劉姓開發公司總經理，先前因曾罹患淋巴癌，一度控制後近期再度復發，13日公司人員聯絡不到劉某，經前往苗栗縣頭屋鄉劉某租住的出租公寓找人未獲回應，經請房東協助開門進入，赫然見到劉姓與楊姓女友陳屍屋內，現場初步排除一氧化碳中毒跡象，死因正由警方報請檢方相驗中。

據劉某任職公司人員透露，劉姓總經理曾於9年前檢查發現罹患淋巴癌，經過治療一度獲得控制，去年底，因身體再度出現異狀，經入院檢查赫然發現癌癥復發，並已至末期，導致劉某情緒低落。

13日上午，劉某公司員工不見總經理出現，經多方聯絡都找不到人，員工下午找到劉某與楊姓女友同租在頭屋鄉中山街的出租公寓，經敲門未獲回應下，於是找來房東協助開門。赫然發現劉某陳屍屋內床上，楊女也倒臥一旁地板，經報請警消到場，發現兩人都已死亡多時，消防人員初步勘驗現場，發現屋內使用電動熱水器，並無一氧化碳中毒跡象。警方到場勘驗，初步發現現場並無打鬥凌亂痕跡，正報請檢方相驗查明死因。

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