臺灣光榮特庫摩宣布，由三國志系列之本家光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬遊戲『三國志 霸道』將於 1 月 17 日（一） 20:00 於官方 FB 粉絲專頁舉辦《霸道群雄生放送》直播活動，節目將由資深遊戲攻略教學作家–YO 大將軍與氣質型人氣女主播–茉晶聯手主持；並有跨海連線的『三國志 霸道』遊戲製作人伊藤幸紀與每次活動都會帶來好禮的臺灣光榮特庫摩亞太地區董事暨副總經理劉政和先生與玩家們面對面互動、宣布重大改版消息！

此次直播活動將搭配遊戲上市半週年、過年春節，送出數位媒體商店禮品卡(Google Play、App Store 任選)、遊戲內全服獎勵等豪華大獎，請玩家們務必鎖定『三國志 霸道』官方 Facebook 粉絲專頁共同參與直播活動。

「三國志 霸道」1/17半週年改版直播節目 新武將及大型更新搶先看

『勢力爭霸』獎金二百五十萬挑戰賽

此外，總獎金 250 萬新台幣的「勢力爭霸」獎金二百五十萬挑戰賽也現正火熱開打中，邀請各路好手共同搶奪最高榮譽、奪取高額獎金。

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【舉辦期間】

現正進行中 ～ 預計 3 月中旬結束

【活動辦法】

以「軍團」為單位、全伺服器為基底（伺服器 S1 至 S11 (賽區 B1-B6)，不含 S12 之後的伺服器），以「軍團」對於勢力的貢獻度進行排名，貢獻度愈高能獲得更豐厚獎勵。詳細規則請參照遊戲內的說明。

【獎勵內容】

第一名：NT$1,000,000 第二名：NT$600,000 第三名：NT$400,000 第四名：NT$300,000 第五名：NT$200,000

第六～三十名：特別獎勵(每位玩家)

※ 以上獎勵以軍團為單位發放。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 日本株式會社光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

直播重點搶先看

直播時間 2022 年 1 月 17 日(一) 20:00

節目嘉賓 主持：YO 大將軍、茉晶

嘉賓：三國志 霸道遊戲製作人 伊藤幸紀 臺灣光榮特庫摩亞太地區董事暨副總經理 劉政和

節目概要 新登場武將介紹：強力新武將即將登場最新改版資訊：新內容，新活動介紹

勢力爭霸戰況更新：公布各賽區、全服刺激戰況全服大方送：過年特別版，全服皆有獎

直播好禮抽獎：數位媒體商店禮品卡好禮讓你抽回家

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。