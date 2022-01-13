美國勞工部周三公布12月消費者物價指數較去年同期大增7%，刷新39年高峰，顯示通貨膨脹壓力仍全面影響經濟。有專家警告，通貨膨脹會比華爾街原先預期的更加頑強，可能會迫使聯準會「採取更激進的手段」，摩根大通執行長Jamie Dimon則預測聯準會不只會升息4次。

12月美國消費者物價指數年增7%，改寫11月所創下年增6.8%的39年紀錄，同時也是連續三個高於6%，遠遠超出聯準會對於通膨的長期目標2%，賓州大學華頓商學院金融學教授Jeremy Siegel警告，通膨大增可能迫使聯準會採取遠比華爾街預期更激進的行動。

Jeremy Siegel認為，通貨膨脹不是只有單純的疫情讓供應鏈惡化而已，需求與寬鬆貨幣的經濟環境也是主要因素，「這是需求的問題，現在有過多的資金追求非常有限的商品。」

無獨有偶，摩根大通執行長Jamie Dimon日前也說，「通膨或許比聯準會想像的還要嚴重，升息的次數會比人們預期的還要多，如果他們最後只升息4次，我會覺得相當驚訝。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三出席參議院舉行的連任聽證會時強調，如果通貨膨脹居高不下，聯準會將準備升息，但目前尚未決定明確升息時間點，「是時候離開大流行時的場景了，但通往正常的道路仍非常漫長。」