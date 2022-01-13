立院內政委員會13日下鄉到新竹縣市舉辦研討會，就區域畫分及地制法考察討論，卻遭到新竹市長林智堅批評立委工作場域在立院、疫情期間趴趴走，還稱台灣民眾黨立委高虹安為了選舉，來新竹拍拍照就走。高虹安回擊稱林智堅稱立委聽取地方民意、和部會交流是重要工作，至於批評她作秀則抹煞他們地方耕耘的努力，顯見林智堅心胸及眼界的狹隘。

高虹安表示，對於林智堅指教「立法委員主要工作場域在立法院，沒好好待在立法院，反而到各縣市議會趴趴走」，顯然是荒謬的指控。立委身為民代，地方聽取民意、和部會交流討論都是很重要的日常工作。

高虹安指出，林智堅狹義地認為立法委員只能框在立法院內工作，審他想要的只修一字的法案，否則就是失職、就是反對新竹發展，「立法院可不是林市長的立法局。」高虹安對林智堅的言論表達遺憾，也顯示出他對立法院運作與職權的無知，也凸顯出其藐視立法院所代表的民意的傲慢態度。

立法院受民眾所託，依法行使監督職權，高虹安認為國土規畫、縣市改制升格茲事體大，相關的計畫、整備等，本來就應中央地方充份討論、實質審查。她表示，林智堅將監督國土規畫與大新竹合併計畫、整備的立法委員都打成反對新竹發展的罪人，這種言論是典型的扣帽子與潑髒水。

高虹安直言，真正阻礙大新竹合併的是林智堅至今專案辦公室尚未成立運作，也未見任何合併升格相關評估計畫，更不願意和立法院、行政院實質討論的傲慢態度。

針對林智堅批評高虹安是「台北來的立委拍照作秀」，高虹安表示，此言顯見林智堅心胸及眼界的狹隘，無視及抹煞他們於新竹縣市地方耕耘的努力。新竹縣市是民眾黨在2020年立委選舉不分區得票率最高的地方，民眾黨進入國會甫半年即成立新竹服務處，團隊持續努力深耕，請林智堅不要視而不見，還用惡意的話語來政治攻擊。