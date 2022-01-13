舉辦一場夢幻的婚禮是不少女生的夢想，不過有網友發現，最近身邊越來越多人都不辦婚宴，只單純登記，好奇網友對此有什麼看法。不少網友認為，應該是受到疫情影響，也有過來人表示，舉辦婚宴要花很多錢，還不如省下來拿去度蜜月或買房基金。

一名網友6日在PTT八卦板以「越來越多人不辦婚宴了？」為題發文表示，身邊有不少新人朋友都決定不辦婚宴，只單純登記，一問知下才知道，有些人是受疫情影響才不辦婚禮的，但多數人都是認為辦婚禮麻煩又花錢，本來就沒打算舉辦，好奇大家對此有什麼看法。

貼文一出，立刻引起網友熱議，「婚宴根本是為了長輩辦的，陋習」、「辦婚宴就只是做面子而已」、「辦前小康，辦完破產」、「以前婚宴是借錢結婚，現在根本賠錢」、「不覺得婚禮從頭到尾都很尷尬嗎，想到就不想辦」。

也有網友認為，疫情確實帶來很大的影響，「跟疫情有關吧」、「現在不都是因為疫情關係，所以先登記後補辦婚宴嗎」、「我有親戚因為疫情的關係，延了一年多才辦婚宴」、「本來就不想辦，剛好疫情成為理由」。

不少過來人則表示，辦婚宴很花錢，還不如省下來拿去度蜜月或買房基金，「省起來度蜜月不爽嗎」、「存錢，然後想辦法投資、買房，對新人比較實際」、「省起來買家具或當教育金都還比較有意義」、「當初花了50萬，現在想想不如拿來繳房貸好」。