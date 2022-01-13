F-16V戰機11日於東石海岸墜毀，軍方13日下午以船艇帶回大量在海中撈到的戰機殘骸。（呂妍庭攝）

今軍方從墜機地點帶回大量戰機殘骸，多數是金屬、電纜、輪胎等各式零件和破碎機身。（呂妍庭攝）

空軍嘉義基地一架F-16V戰機11日墜毀在東石海岸，飛行官陳奕仍失聯，搜救人員在昨（12日）上午尋獲飛機本體殘骸，今日上午再撈到F-16人員傘彈簧裝置，據下午3時50分許回報，水下作業人員經返回下水點，再度撈回大量機體殘骸，其中更尋獲標有國徽的機體，另因研判海象不佳，今日將不再派遣水下作業大隊前往打撈。

空軍嘉義基地一架F-16V戰機11日墜毀在東石海岸，搜救人員13日下午再撈回印有國徽的機體殘骸，另因研判海象不佳，今日將不再派遣水下作業大隊前往打撈。（民眾提供）

今軍方從墜機地點帶回大量戰機殘骸，多數是金屬、電纜、輪胎等各式零件和破碎機身。（呂妍庭攝）

今軍方從墜機地點帶回大量戰機殘骸，多數是金屬、電纜、輪胎等各式零件和破碎機身。（呂妍庭攝）

今軍方從墜機地點帶回大量戰機殘骸，只有幾片金屬殘骸體積較大。（呂妍庭攝）

今軍方從墜機地點帶回大量戰機殘骸，多數是金屬、電纜、輪胎等各式零件和破碎機身。（呂妍庭攝）

軍方今天在失事地點附近打撈戰機殘骸，兩艘船艇上午10點左右下水出發後，下午3時50分許，水下作業人員共計2艇23人再度返回下水點，2艘艇載回大量機體殘骸，以太空包裝運載回靶勤隊，其中也赫見F-16機體上的國徽標誌，另因目前初步研討因海象不佳，今日將不再派遣水下作業大隊前往打撈。

回顧此起案件，由飛行官陳奕所駕駛的空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，11日下午在嘉義縣東石外海水溪靶場進行對地炸射訓練時失事墜海，12日陸續在距靶場不到百公尺遠的水域發現破碎殘骸，但未發現飛官。海軍水下作業大隊人員昨晚乘膠筏，前往F-16V戰機失事的水域進行搜救，現場發現大量殘骸，殘骸經撿拾上船運回岸邊，光裝袋就花超過5分鐘，其中疑似還發現一件外套。

此外，今晨6點30分許，空軍技術人員攜帶專業儀器，在事故熱區水域，利用尋標器進行探測作業，確認黑盒子位置，如有所獲，幾乎就可確定撞擊地點。不過軍方根據目前已找到的部分戰機殘骸，研判漁民的說法有相當可信度，將透過訊號進行定位，

而軍方搜尋任務最重要關鍵為失事戰機黑盒子與飛官，其中包括駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR），和飛行資料錄器（Flight Data Recorder, FDR），即使墜海也會持續發出訊號，電力可達30日。黑盒子記錄戰機起飛後的駕駛艙通話記錄以及各種飛行資料，將是未來戰機事故調查重要的依據。