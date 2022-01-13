傳統市場百元年菜十年不漲 理由超佛系

隨著年節腳步逐漸近了，飯店餐廳紛紛推出外帶年菜，台中市第五市場名攤「丸東商號」經典百元年菜也將自15日開賣，雖然最近物價飆漲至19年新高，老闆李西東坦言物價逐年飆漲，但丸東商號百元年菜十年不漲，主要是因為「一年一度過年，希望讓大家花小錢過好年」。

台中市第五市場丸東商號每逢農曆年節推出「百元年菜」經常一開賣就造成市場大排長龍，老闆李西東說，10年前從6道菜開始賣起，如今已有22道菜，但為了體諒基層民眾荷包，雖然面臨物價不斷調漲，仍堅持一定要有百元年菜，包括芋頭排骨酥、古早味頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、炸紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、甜不辣、麻油米糕等9道仍維持每道100元。

李西東說，豐富澎湃的佛跳牆250元也多年未漲，近年推出的紹興藥醉豬腳300元也頗受消費者喜好，今年更有砂鍋魚頭、紹興醉雞腿、人蔘雞、羊肉爐等多達22種的選擇，民眾可單點選購。

李西東坦言，物價漲不停，今年從包材、豬肉、蒜頭都在漲，但他因為部分材料，如魚漿是自家生產，加上人工都是自家人，才得以撐下來，但他最終仍希望用百元年菜，讓大家花小錢過好年。

而因應防疫，丸東商號外賣年菜15日上午8：30分開賣，為免人潮群聚，將以抽號碼牌方式分散人流，且由於所有年菜都是手工自製不接受預訂也無宅配服務。