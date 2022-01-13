大陸外交部發言人汪文斌今天（13日）主持例行記者會。有記者提問，昨天，土耳其外長查武什奧盧應王毅國務委員兼外長邀請訪中。請發言人介紹此訪有關情況。王毅國務委員兼外長同查武什奧盧外長是否談到了新疆問題？

汪文斌介紹，王毅國務委員兼外長同查武什奧盧外長進行了坦誠交流，就中土雙邊關係，兩國各領域務實合作及共同關心的國際和地區問題充分交換了意見。

雙方一致認為，應當按照兩國元首確定的方向，相互尊重，增進互信，加強共建「一帶一路」倡議同土耳其「中間走廊」計劃對接，推進大項目、新能源、5G通信、雲計算、大數據等領域合作，用好人民幣本幣互換安排，擴大兩國人文交流，實現更高水平的互利共贏。應當加強協調配合，共同維護真正的多邊主義，推進國際關係民主化進程，維護包括中土在內新興市場經濟體的共同利益。

雙方還就新疆問題深入溝通。王毅國務委員兼外長強調，涉疆問題的實質是反暴恐、反分裂問題，中國政府有責任維護新疆安全和諧穩定。美國等西方國家就涉疆問題散布大量抹黑攻擊中國的言論，千方百計企圖搞亂新疆，根本目的是打斷中國發展進程，希望土耳其及廣大伊斯蘭國家理解並支持中國在涉疆問題上的正當立場。中土作為戰略夥伴，應當致力於增進相互信任和相互支持。希望雙方支持彼此，維護好本國的主權安全發展利益，恪守不干涉內政這一國際關係基本准則，不在國際場合參加針對對方的活動，在歷史、民族等認知差異問題上通過雙邊渠道加強溝通，增進相互瞭解。

查武什奧盧外長表示，土方恪守一個中國原則，不會允許在土耳其境內出現針對中國的暴恐行為和有損中國領土完整的反華活動。土方從未將涉疆問題作為針對中方的工具，早已將「東伊運」列為恐怖組織，並禁止其在土耳其境內活動。