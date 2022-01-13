渣打銀行環球經濟論壇，針對2022年上半年全球及台灣經濟釋出展望。渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽認為，美國FED會提前在3月升息，6月再升息一次，但FED會在H2按下升息暫停鍵。渣打國際商業銀行東北亞區高級經濟師符銘財也認為：台灣央行今年不會升息，央行今年最好還是維持「寧緩勿急」的貨幣緊縮政策。

符銘財表示，去年台灣總就業人口衰退，是連續2年減少。2022年就業人口可望成長，但要回到疫情前水準，可能需要更強的經濟成長支撐。因此，如果能看到更穩定的就業人口回升，再進行貨幣政策緊縮會更完美。渣打內部評估央行今年不會升息，但也不排除H2升息的可能性。

渣打銀行估今年台灣經濟成率為3.3%。2022年，疫情仍是影響經濟的變數。觀光服務業今年仍是辛苦的一年，雖然渣打銀對全球經濟並不悲觀，但omicron的傳染力強，感染者倍數成長會對醫療體系構成壓力，對全球的供應鏈也會持續帶來衝擊，國際貿易減緩是不利於台灣出口。

符銘財表示，而在內需求面，2018年以來，中美貿易戰掀起一波台商產能回台的投資回流，也帶來出口高速成長，然而，這些一次性需求在歷經一到一年半後已經看到趨緩。2020台灣新增加工廠家數創渣打統計以來新高，但在2021年已經看到滑落，因此，今年台商回流對GDP貢獻也難維持前2年的熱度。

至於通膨，符銘財認為，食品和交通類帶動台灣的物價上揚，使短期通膨升溫，但渣打對油價今年預估在70~75，以油價有回落條件來評估，台灣通膨不會是長期的現象。