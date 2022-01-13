根據市場研究機構Gartner公布的最新報告，因供應鏈中斷的問題揮之不去，以及Chromebooks需求下滑導致美國個人電腦（PC）市場大幅衰退，2021年第四季全球PC出貨量較2020年同期減少5%，在連續成長六個季度後首見放緩。

根據Gartner調查，2021年全球PC出貨量較2020年成長9.9%，達到3.398億部。去年第四季全球PC出貨量為8840萬部，年減5%，顯示新冠疫情激發的龐大需求，以及令人驚艷的增長力道可能已經畫下句點。

Gartner研究總監Mikako Kitagawa表示，第四季出貨下跌對全年增長造成的影響不大，去年整體PC出貨量仍創下2013年以來最強勁的增長。

她並表示，在這場大流行病期間，除了出貨量成長之外，平均售價亦上揚，使營收增加、整體市場也更加穩健，因此預期至少在未來2至3年間，全球PC出貨量不會跌回疫前水準。

根據Gartner調查，以出貨量來看，去年第四季前三大PC廠排名不變，分別為聯想（出貨市占率為24.6%）、惠普（市占21.1%）及戴爾（市占19.5%）。

另一方面，產業研究公司IDC亦公布初估數據，2021年PC出貨量達到3.49億部，較2020年成長14.8%，與2017年的谷點相比更大幅成長逾34%。

此外，桌上型電腦、筆記型電腦和工作站出貨量均創下2012年來新高。

不過，去年第四季全球PC出貨量僅年增1%，為9270萬部。此外，IDC調查的前三大PC廠也是聯想、惠普與戴爾。