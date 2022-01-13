父母含辛茹苦地把孩子拉拔長大，希望小孩未來有成就外，也能懂得孝順，但這不僅受教育影響，還有天生的個性。《搜狐網》近日分享5個懂得飲水思源的星座，他們從小就知道父母很辛苦，因此等到自己有能力時，他們會盡量照顧爸媽，不讓他們操心。

1.金牛座

金牛座很孝順父母，做人做事踏實，他們也會教導孩子懂得孝順、講情義，對於家人愛護有加，與家人保持良好關係，不常用言語展示自己有多重視父母，而是用行動表現，從來不讓長輩操心，把父母照顧的無微不至，而他們工作最大的動力，就是要照顧好爸媽，自己可以吃不好、穿不暖，但絕對要給父母最好的。

2.巨蟹座

巨蟹座非常重視家庭，把親情看得比愛情重要，總是能在第一時間，發現家人的情緒變化，並進行安慰與調解，在父母面前，他們就像是長不大的孩子，對於父母的感情較深，時常心疼父母太辛苦，因此會把家裡的工作都攬到自己身上，父母的愛是巨蟹座的精神支柱，平時喜歡與爸媽撒嬌，親情對他們來說是不可缺少的。

3.獅子座

獅子座非常好強，對父母的愛是無條件、無回報的，遇到事情時都自己解決，不會讓父母知道，是典型報喜不報憂的星座，就算心裡很苦，他們也會用微笑面對父母，以免他們擔心，將父母永遠排在第一位，家裡若是出事情，他們第一時間就是安頓爸媽，對於獅子座而言，把父母照顧好，就是他們最開心的事情。

4.摩羯座

摩羯座比較傳統且守本分，對於他們而言，自己被別人欺負無所謂，但親人是他們的底線，絕不能污辱摩羯座的家人，他們會為了家而拚命，摩羯座長大後，開始懂得父母的辛苦，越大也就越孝順，從小就懂得幫忙分擔家務，長大後也不讓父母操心，不僅如此，摩羯座懂得知恩圖報，對於別人的好會記一輩子。

5.雙子座

雙子座聰明且懂得感恩，從小就知道父母的辛苦，立志要給他們最好的生活，長大後會努力回報家人，靠自己的雙手創造出想要的生活，做人做事非常有擔當，雖然偶爾會因不懂事而犯一點小錯誤，但他們知錯能改，在父母面前言聽計從，凡事都為父母考慮周全，從不讓他們擔心。