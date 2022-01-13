近日冷空氣接連報到，多地頻頻傳出10度以下低溫，但據兒盟今天公布的「台灣偏鄉弱勢兒童過年調查報告」指出，有17.9％偏鄉弱勢兒少煩惱冬天時家沒有熱騰騰的晚餐吃，11.1％的兒少表示棉被不能保暖、11.7％的兒少覺得衣服穿不暖，還有12.8％的孩子表示家裡沒有辦法洗熱水澡。

兒盟執行長白麗芳表示，今年冬天隔外寒冷，而這些孩子的家中往往沒有足夠的保暖設備，就算有保暖設備也往往會考量電費等因素而不敢開啟。

每年兒盟會提供寒暑假物資箱、過年年菜與紅包，據台灣偏鄉弱勢兒童過年調查報告提及，有62.6％的兒少收到物資箱後表示「再也不怕肚子餓了」；孩子收到年菜有71.2％表示吃到年菜很開心；白麗芳透露，雖然每年提供的年菜不太相同，但孩子最喜歡的都是如麻油雞等「雞肉」料理。

此外，報告也指出，70.8％的偏鄉孩子表示會把紅包存起來，但也有22.4％表示要用來貼補家用；而孩子的新手希望則有76.6％希望疫情結束、59.6％希望家人健康。白麗芳說，許多都會的孩子往往反映要有「紅包自主權」，但寫此同時偏鄉弱勢孩子仍有超過2成要把紅包用來貼補家用。

兒盟呼籲支持「偏鄉傳愛計畫」，邀請大家一起送愛到偏鄉，點燃孩子們的新年新希望。