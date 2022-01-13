面臨珊瑚礁於2020年因海水溫增高而白化的現象，海洋委員會海洋保育署2021年度與國立海洋生物博物館合作，做台灣周邊及離島31個地點62處珊瑚覆蓋率及藻類與珊瑚比例調查，有33處狀態穩定，仍有7處失能，包含北部的卯澳、南部的萬里桐及小琉球等地點需要加強維護。

調查團隊參考國際近年珊瑚礁評估方式，將台灣珊瑚群聚分成4級，並加入藻類數量指標，透過珊瑚（硬珊瑚與軟珊瑚）覆蓋率除以藻類（大型藻與毛叢藻）覆蓋率所得出比例，較能顯現珊瑚與藻類的相對優勢，提供客觀評估珊瑚保育成效的科學基礎，也易於管理者及民眾了解與感受珊瑚的健康狀態。

此4級包括：1. 珊瑚覆蓋率＞50％：健康。2. 珊瑚覆蓋率30至50％或珊瑚、藻類比例＞0.5：穩定。3. 珊瑚覆蓋率10至30％且珊瑚／藻類比例≦0.5：衰退。4.珊瑚覆蓋率＜10％且珊瑚、藻類比例＜0.1：失能。國外研究結果顯示10％的硬珊瑚覆蓋率是珊瑚礁碳酸鈣生產的最低閾值，因此將覆蓋率低於10％的礁區列為已失去珊瑚礁特有及關鍵的結構與功能，屬於失能。

結果顯示，東海岸的珊瑚群聚狀況相對最為健康，北部、南部及澎湖穩定，但是北部的卯澳、南部的萬里桐及小琉球部分地點屬於失能，推測原因包括人為活動破壞、汙染、土地開發與廢水排放過度，或是遊憩活動的踩踏或破壞所導致，再加上近年愈加嚴重的氣候變遷衝擊，例如2020年全台海域廣泛發生海洋熱浪造成的珊瑚大白化事件，尚未能恢復。