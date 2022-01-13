不少醫師、營養師呼籲民眾多吃蔬菜水果，但人體其實無法消化吸收膳食纖維，為何還要多吃蔬果？對此，營養師張嘉純就點出膳食纖維的好處，並分享4招讓你輕鬆吃到纖維量。

張嘉純在Instagram上PO文解釋，人體雖然沒辦法消化分解膳食纖維，但纖維素可被腸胃道的好菌分解，並當作食物來源，一旦身體有好菌叢，自然能夠促進健康；此外，還能刺激腸胃蠕動、避免便秘，也能提升飽足感，減緩血糖上升、增加膽固醇的代謝。

事實上，根據台灣癌症基金會統計，有90％以上的國人膳食纖維攝取不足，男性平均每天只攝取13.7公克膳食纖維，女性14公克，比衛福部建議的每日攝取量25～35公克，少了將近一半。目前已有許多研究證實，膳食纖維攝取不足，與慢性病及癌症的發生有密切關係。那麼該怎麼提升膳食纖維攝取呢？張嘉純分享簡單4招：

▍粗糧少精緻

有白飯和五穀飯兩種選擇時，選後者。

▍蔬果原型吃

有果汁和水果兩種選擇時，選後者。

▍飯配菜

每餐在吃的時候都記得配個兩拳頭的蔬菜。

▍堅果菇類豆類

這些東西其實也都富含膳食纖維，千萬別忘記。