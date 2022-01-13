（foodpanda與全聯褔利中心合作，不僅範圍最廣、密度最高，上架商品更上看3000項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等。圖／foodpada提供）

全台最大即時外送平台foodpanda積極拓展在台版圖，攜手「全民超市」全聯福利中心合作搶「鮮」機，雙方聯手正式推進生鮮外送「全」時代！合作外送的全聯門市遍布北中南，今年第一季更挑戰350間全聯門市「全」上架foodpanda。

此外，foodpanda深化與全聯褔利中心合作深度，foodpanda快商務服務pandago與全聯小時達密切合作，自2021年 10月起展開策略結盟以來，雙方協力共創生鮮外送急速送到家中的好成績。透過全聯上架foodpanda平台的指標門市、加上pandago x小時達的急速物流，foodpanda的外送服務將涵蓋全聯全台超過75％外送占比，打造生鮮外送「全」時代。為歡慶合作，foodpanda首祭出「熊熊聯手」好康優惠69折，預計可帶動一波生鮮外送買氣。

foodpanda總經理方俊強表示，全台最大即時外送平台foodpanda在生鮮雜貨外送市場滲透率、合作店家數、服務覆蓋率稱霸全台，更期望能持續提供多元服務給全台消費者。不僅業界關注雙方合作，從內部統計數字更發現，『全聯』更榮登消費者敲碗上架的搜尋關鍵字NO.1，可見消費者對全聯的期待極高！本次與全聯的攜手合作，將為生鮮外送服務寫下另一個嶄新的里程碑，更預計此次合作將創下歷史新高，預計營收上看15億。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，看好許多消費者依賴線上購物與生鮮雜貨外送的方便性，去年初展開全聯小時達外送服務，進一步帶動『PXGo！全聯線上購』業績高速成長，註冊會員數更突破100萬，其中超過半數新會員因使用小時達而加入，回購率超過7 成，由此奠定全聯為『全台最大冰箱』的角色。為持續拓展外送服務覆蓋率，本次除了正式宣布全聯小時達與pandago密切合作外，更攜手全台最大即時外送平台foodpanda展開服務，期望全面滿足消費者不同外送需求，替全聯在2022年帶來新一波業績高峰。

foodpanda觀察發現，生鮮外送再也不是忙碌上班族的專屬需求，而是大多數民眾的日常，為推動生鮮外送普及化，foodpanda積極佈局，拓展品項多元性以及服務廣度，消費者選購自由度全面升級。今年1 月起，更攜手全聯福利中心陸續上線挑戰全台350間門市！foodpanda本次與全聯褔利中心合作，不僅範圍最廣、密度最高，全聯上架foodpanda的商品更上看3000項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等，通通一鍵到府，讓消費者擁有更多選擇，線上線下消費零差異，滿足生活各式情境的即時需求。 身為全台最大即時外送平台，本次與全聯褔利中心合作，foodpanda更祭出四大組合「全」，包括：「全品項」、「全速度」、「全安心」、「全優惠」以完備齊全的「全」面項給消費者一應俱「全」的外送服務。其中全品項指雙方合作以生鮮外送為主要核心，Q1更上看3000項商品。

全速度則是透過foodpanda強大而穩定的營運動能搭配全聯褔利中心智慧PDA挑貨出貨即時性，一下單馬上點馬上到。全安心則是foodpanda上架的全聯商品皆由全聯全方位品保體系出產，履歷可溯源且與多個生產業地策略合作，品質保證安心買安心吃。全優惠：線上線下同一價格，搭配foodpanda平台超值優惠，買到就是賺到！

foodpanda急速快遞pandago，打造快商務生活圈，透過外送夥伴組成的龐大專業車隊、全新AI派單系統及完善的教育訓練，讓pandago快速成長，年成長近40倍！pandago挾優越資源與強大運送動能成功打敗電商、貨運、物流等配送服務，於2021年 10月起即與全聯小時達開啟一系列緊密合作，目前合作門市更超過250家！藉由精細的系統演算與AI派單設計，消費者需要的新鮮蔬果以最即時的速度急送到府，在這場拼時間、拼鮮度的生鮮外送大戰中大獲「全」勝。

foodpanda與全聯褔利中心兩大品牌大使：胖胖達與福利熊首度攜手釋出超好康-即日起至2 月3日，凡在foodpanda生鮮雜貨專區選購全聯福利中心商品，輸入專屬優惠碼【全聯來了】即享獨家69折優惠！在農曆新年來臨前，動動手指採買年貨，在foodpanda暢逛全聯年貨大街，熊熊聯手、年味輕鬆到手。