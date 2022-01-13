台股今(13日)收在18436.93點，上漲61.53點，晶圓代工龍頭台積電尾盤翻紅上漲1元，收在661元，台積電今法說會交出亮眼成績單，2021年合併營收1兆5874.15億元，年增18.5％，稅後純益5965.4億元，年增15.2％，每股盈餘23.01元，優於預期，並創歷史新高，預估今年資本支出規模衝高至400億到440億美元之間，本文一次看清楚法說會重點內容。

【1】台積電去(2021)年第4季營收4381.9億元，創歷史新高，毛利率持續攀升，達52.7%，季增1.4個百分點，年減1.3個百分點，每股盈餘6.41元；2021年合併營收1兆5874.15億元，年增18.5％，毛利率51.6%，年減1.5個百分點，營益率40.9%，年減1.4個百分點，稅後純益5965.4億元，年增15.2％，每股盈餘23.01元。

台積電副總經理暨財務長黃仁昭表示，第4季營收受惠於市場對5奈米製程的強勁需求。5奈米製程出貨占台積電第4季晶圓銷售金額的23%；7奈米製程出貨占27%，總體而言，先進製程營收達到全季晶圓銷售金額的50%。

【2】台積電對今年第1季展望樂觀，黃仁昭指出，預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子市場的持續回溫，以及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持公司業績成長，合併營收預計介於166億美元到172億美元之間，季增7.4%；若以新台幣27.6元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於53%到55%之間，營業利益率預計介於42%到44%之間。

【3】黃仁昭表示，2021年資本支出規模達到新台幣8392億元(折合約300.4億美元)，年增65.4%，預估今年資本支出規模約400億美元至440億美元。

【4】台積電總裁魏哲家表示，受惠於手機、高效能運算、物聯網以及車用等需求強勁，看好今年全球晶圓代工產值可望成長20%，預期台積電今年美元營收可望成長25%至29%，包括市占率提升、漲價效益及出貨量增加，將是台積電今年營運成長動能。

【5】台積電總裁魏哲家表示，3奈米製程進展符合定進度，預計今年下半年量產，主要將應用在高效能運算與智慧型手機領域，目前已有許多客戶參與，有信心成為台積電大規模且被長期需求的製程技術。

【6】外界關心台積電的全球布局，台積電董事長劉德音表示，海外投資設廠有非常多考量，首要考量是客戶的需求，有關歐洲設廠，目前仍處非常初期評估階段；對於日本採合資模式，由索尼(Sony Semiconductor Solutions)入股不超過20%股權，主要是因日本有非常大的客戶，並具有獨特技術，有助台積電加速學習曲線。