新北市土城清潔隊場區計畫移入土城彈藥庫，環團擔憂，場區遷移後會設置廚餘場等設備，屆時恐會破壞當地生態、造成水源汙染，影響農民栽作。（民眾提供）

新北市土城清潔隊場區座落在金城路二段，由於中央將闢建金城交流道，周邊土地正進行都市計畫，環保局也計畫將場區移入土城彈藥庫。不過，環團擔憂，場區遷移後會設置廚餘場等設備，屆時恐會破壞當地生態、造成水源汙染，影響農民栽作。環保局回應，清潔隊作業場區都是屬於服務市民過程必要的場所，因現有場區被迫搬遷，故須另覓地點，目前都仍在審慎規畫中，但一定會審做好各項防治措施，避免汙染。

國道3號新增金城交流道前年6月通過可行性評估，預計2027年完工，並將匝道設置在金城路二段61巷對面，周邊用地目前由營建署城鄉發展分署辦理都市計畫變更作業、用地徵收取得，為了配合交流道施工，土城清潔隊現有場區確定納入區段徵收，市府因此另尋土城彈藥庫和平路以南用地改建。

不過，此舉卻引來環團質疑，擔憂廚餘場會連帶遷移至彈藥庫內。新北市議員參選人彭一書近期召集環保局、看守土城愛綠聯盟等單位至彈藥庫會勘。看守土城愛綠聯盟總幹事劉麗蘭表示，中央規畫司法園區就沒有將和平路以南的用地納入開發，為的就是降低自然環境的破壞，未料市府卻突然決議將場區遷移進來，根本把居民的家當垃圾場。

劉麗蘭說，場區預定地周邊有5000坪以上的農地，有許多青農在做食農教育、有機耕作，這整塊土地都是非都市計畫用地，雖然依法可以設置場區，但用地未設置完善的排水設施，擔憂廚餘場遷入後，不僅會造成空氣惡臭，更會汙染水源，造成周邊農友無法耕種。

彭一書表示，土城廚餘場設置確實有需求，但希望市府考量彈藥庫的自然生態、住戶的生活習慣，定案前一定要與地方溝通，並降低環境衝擊。

環保局表示，目前已向國產署申請無償撥用土城彈藥庫內的6公頃土地，用地座落在彈藥庫的不同區域，雖然計畫將土城清潔隊場區遷入，但目前相關設施配置仍未定案，不過確定不會在農友的生態教室周邊設置有關廚餘的設施，未來所有場區會落實阻絕異味擴散、水源汙染等各項問題，將對民眾及環境的影響減至最低。