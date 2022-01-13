一日三餐的選擇是每個人生活中最容易落實，又有巨大影響力的永續行動，為推動永續飲食，新光人壽於今日1/13(四)舉辦「新光一畝田幸福餐桌」啟動記者會，以活動主題「心心向農、共好食光」邀集在地小農攜手簽署『共好誓約』，並邀請行政院農委會農糧署主任秘書陳啟榮擔任簽署儀式見證人，一起推動友善耕作，守護生態平衡，產出的優質農產品，也讓民眾可以安心的食在地、享當季，縮短食物里程，減少碳足跡。除了食物來源讓人放心，消費者對綠色產銷的支持，將透過小農回饋在地方發展，串聯企業與社會的力量，實踐農村創生，讓食農共好成為驅動台灣永續的綠色動能。

新光人壽董事長潘柏錚致詞表示，聯合國永續發展目標(SDGs)決議，2030年前建立永續糧食生產系統，藉以維護自然生態。「新光一畝田幸福餐桌」響應SDGs並遵循新光永續經營「低碳、共好、回饋、關懷」的核心精神，將公益觸角延伸至生態平衡、環保減碳、食品安全、食農教育、農村創生等多元面向，就如同企業的綠色採購力一樣，每個人都能透過選擇永續飲食，讓自身健康以及台灣的自然生態與農村發展一起欣欣向榮、生生不息。

新光人壽總經理黃敏義（中）、新光小農召集人李俊儀（左二）與樂天女孩共同力挺台灣鳳梨釋迦，歡迎民眾踴躍購買。(圖/新光人壽 提供)

新光人壽總經理黃敏義進一步說明，在執行面上，由新壽免費提供位於台北市中心的新光摩天大樓廣場，邀請投入友善農業的小農共同成立「新光小農市集」，銷售時令蔬果、產銷履歷農產品，農友對土地的友善需要市場支持，而民眾也可以買到安心低碳的永續食材。在大眾支持綠色產銷同時，小農們作為一畝田的種子，將返鄉投入地方創生，落實在地回饋，未來新壽也會安排員工、家屬及保戶實地參訪具地方特色的產業創生歷程，進行假日食農教育體驗，把影響力擴及家庭與社區，達到企業、農業及社會三方共好。

『共好誓約』見證人陳啟榮主任秘書表示，新光人壽發揮企業社會責任，舉辦小農市集已經第五年，帶動社會對農業的關心，核心精神與農委會推動的「淨零排放」政策主軸也相當一致，為企業樹立良好典範，期待未來官方跟新光人壽有更多合作機會，一起做農民的後盾，讓台灣農業蓬勃發展。

每當國內傳出農損或過剩危機，造成價格暴跌及食物浪費，新光及關係企業都在第一時間對農友伸出援手，近年累計採購170噸香蕉、10噸洋蔥、4噸鳳梨、5000包紅豆、紅龍果等在地農產品，作為捐血及登高大賽的活動贈禮，以行動陪伴農友共度艱難時刻。今年台灣鳳梨釋迦出口受阻，導致產量無法及時消化，新壽除積極響應主管機關發起，透過認購平台採購2000斤外，身為農家子弟的新光人壽總經理黃敏義也在記者會中加碼宣布，將再採購台東小農以友善農法所種植的鳳梨釋迦2000斤，分送員工、保戶、社區關懷對象以及弱勢團體享用，讓更多人品嘗到優質的永續食物。新光小農召集人李俊儀於會後表示，感謝新光對土地永續的遠見，從2017年就建立新光小農市集綠色產銷平台，協助推廣永續食物，不僅提供消費者好的食物、環境知識，也給農夫好的收入、還給土地好的回饋。

新壽以行動支持台灣農業，採購鳳梨釋迦4000斤，分送員工、保戶、社區關懷對象以及弱勢團體享用。（右起新光人壽董事長潘柏錚、新光小農召集人李俊儀、新光人壽總經理黃敏義。）(圖/新光人壽 提供)

新光人壽長期關懷社會，落實ESG，致力朝聯合國永續發展目標(SDGs)邁進，期許藉由「新光一畝田幸福餐桌」拋磚引玉，未來企業能真正落實土地教育，讓台灣各鄉鎮不再只是課本上的地圖，孩子們可以親近土地、珍愛自然，建立安全健康的飲食觀念，同時支持永續農法，幫助提升青年返鄉意願，讓人、自然、城鄉平衡發展，為台灣永續盡一份心力。