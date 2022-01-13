金管會今（13）日舉行2022年新春記者會，對於今年台股資本市場及資金動能可否延續去年榮景，主委黃天牧認為因經濟基本面仍佳，因此仍深具信心、維持樂觀看待，但須特別關注升息及疫情2大變數，在市場波動難免情況下，建議投資人注意風險、審慎投資。

黃天牧表示，去年上市櫃公司營運基本面相對良好，加上整個疫情及供應鏈問題，台灣相關產業在這段期間是發光發亮。大家都關心這樣的榮景未來能否持續。而台股的資金狀況也是今年要特別關心的事情，特別是美國聯準會對貨幣政策的變動。

黃天牧指出，台灣資本市場的投資人結構在近2、3年來已有些調整，年輕人在股市開戶人數節節增加，這是全球都看到見趨勢。而指數此波突破萬八，動能除了一部分來自外資，另一部分也是國內投資人的助益，認為今年應該仍會持續有資金動能。

黃天牧表示，資本市場主要是反映經濟基本面，國發會日前對今年經濟成長率預期也相對不錯，若上市櫃公司今年營運及面對的外在環境能持續去年態勢，相信基本面好、資本市場自然有好的發展基礎，因此維持樂觀期待。

黃天牧進一步指出，先前所說的「花若盛開，蝴蝶自來」，這些「花」有很多層面，不只是上市櫃公司營運表現，也包括監理及交易制度等，監理機關及交易所都是耕耘這片沃土花圃的園丁，要把這些花耕耘好。

黃天牧強調，金管會認為股市的榮枯或許是短期的，但制度的建立是永遠的，因此上任以來陸續推動公司治理3.0、綠色金融2.0、科技及資安等，2020年底規畫為期3年的「資本市場藍圖」，都是希望對整體資本市場直接、間接營造更有利的制度及契機。

黃天牧指出，ESG已是外資關切議題，透過推動這些制度，可讓外資知道台灣上市櫃公司在跟國際接軌，讓外資更能認同台灣的上市櫃公司不只有EPS、殖利率及本益比，在經營價值上也跟國際接軌，了解台灣資本市場擁抱的永續價值與國際相同。

黃天牧認為，台灣的產業結構已與過往不同，目前有一半是電子產業，而台灣電子產業在國際間相對有競爭力，因此對台灣資本市場深具信心，相信去年的榮景今年可以繼續去努力，但還是要預期可能發生的逆境及變局，做好承擔風險的準備。