華爾街股市周三略為收高，然美指期周四下滑，亞洲主要股市包括日韓和內地指數下挫。港股周四高開，隨後縮小升幅，午後多時低走。

周四香港恆生指數收漲27.60點或0.11%，為24429.77點，為連二漲。國企股(H股)跌10.47點或0.12%，為8602.38點。]

ATM股皆下滑，騰訊跌1.2%，阿里巴巴跌0.6%，美團跌0.4%。

蘋果概念股走弱。富智康跌2.9%，舜宇光學跌3.4%，高偉電子跌4.2%。

匯豐升1.7%，為53.65港元，為連五升。據媒體報導匯豐將搬遷紐約總部。另外英國國會議員周三指責匯豐持有新疆一家企業的股份，應該受到制裁。

比亞迪升0.3%。該公司證實媒體報導，稱智利將5份的鋰開採合約，其中1份交給比亞迪。

地產股低走，跌1.5%。世茂集團跌9%，雅居樂跌13.3%，碧桂園跌7.8%。

融創中國大跌22%，報9.13港元。該公司折讓15%，以每股10港元，以先舊後新方式配售4.5億股現有股份，籌資5.8億美元，希望能藉此還債並化解流動性問題。