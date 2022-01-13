上奇(6123)公布第四季財報，單季歸屬母公司稅後淨利0.69億元，年減4％，每股盈餘1.2元。主要今年沒有香港校園專案的進行，及網通產品上游交貨延誤、數位印刷機船運延遲影響，大量訂單無法交運，影響營收，但第四季數位印刷與雲端服務經常性收入的穩健成長，加上香港專案的降低，提升毛利率和營業淨利。

總計上奇第四季營業利益0.95億元，年減1％，營業利益率9.5％，為歷年次高，毛利率20.42％，為2016年第二季以來最高，稅後淨利0.79億元，年減20％，稅後淨利率7.89％，為歷年次高，歸屬母公司稅後淨利0.69億元，每股盈餘1.2元。

2021年營業利益4.07億元，年增超過3成，營業利益率8.28％，稅後淨利3.52億元，稅後淨利率7.17％，歸屬母公司稅後淨利2.81億元，均創歷年新高，每股盈餘4.88元。

上奇表示，全球疫情影響，導致船運及交貨遞延，公司持續採取必要措施，儘速排除外在因素及困難，以利完成訂單的營收認列，並縮短交期。除此之外，集團持續優化各事業體營收及獲利組合，並積極加速國際客戶部署與策略聯盟，提增經常性收入(ARR)的成長，推動集團的長期獲利及強化股東權益報酬率。