台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)發行30億元有擔保公司債，以提高資金取得渠道多元性，公司看好未來分期動能，今年業績續拚新高。

和潤111年首度發行有擔保普通公司債總額30億元，發行期間3年期，各銀行、券商等金融機構參標情況熱絡，最終票面利率訂價0.57%，可鎖定長期資金成本。本案由日商三井住友銀行台北分行擔任保證機構，由玉山銀行取得主辦承銷商資格。

債券市場近期對於美國聯準會Fed提前升息及減縮資產負債表規模等議題反應敏感，利率大幅度波動，美國10年期公債殖利率甚至急升至兩年高點，台債市場亦受美債市場影響，公債殖利率已達2019年水準。本案於全球債券殖利率上行階段定案，結標利率亮眼，顯見金融機構對於和潤企業經營實力的支持。

全球Covid-19疫情因Omicron變異株病毒快速傳染特性持續擴大中，經濟不確定性再次升高，為因應疫情快速變動下營運資金需求，和潤企業本案取得資金將全力支持今年度各項營運所需。展望今年，公司內部分析，雖有通膨升息隱憂、車用晶片缺貨等因素，但在汰舊換新政策延長、台商回流投資、綠能商機等利多因素下，分期付款的動能仍然是穩中向好。