1/14起將迎來今年第一次水星逆行，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分析，這次水星在水瓶座逆行，中間還逆行到摩羯座，到2/4才恢復順行。而水星代表溝通、思慮、旅遊、小買賣、舊愛問題，在水逆期間，大家要小心電器、機械、電腦、手機、交通工具等的故障問題，有重要資料最好先備份，免得突然發生死機等意外；與人溝通也要多點耐性，試著站在對方角度思考，避免因溝通不良而導致情緒不穩，甚至讓關係破裂，無法挽回。

另外水星也代表「商業」，提醒水逆期間，任何有關商業、交易買賣的事情都要謹慎小心。事業合作上請再三確認，也建議水逆時，盡量避免購買貴重物品或奢侈品，否則可能面臨物品損壞，或是水逆結束後商品突然大特價，不然就是遇到詐騙。不過也不全都是壞消息，水瓶座對水星而言是較優勢的位置，此時相較負面影響，水星逆行於水瓶反而能帶給我們修補問題的機會，像是舊愛回頭、挽回失去的朋友、工作上的問題被修正、甚至目前如果正面臨困境，也有望在此時得到緩解。

艾菲爾提醒以下4個星座在水逆期間身處重災區，一定要格外謹慎小心。

▍第四名：巨蟹座

水逆期間，巨蟹要小心健康亮紅燈，容易有胸悶氣短、感冒、發炎上火的症狀，特別是要注意工作場合，如果有同事感冒了，一定要保護好自己，免得被傳染。建議身體一有狀況就看醫生，不要拖，才可以更快恢復健康。

▍第三名：獅子座

水逆期間，獅子的感情即將面臨考驗，你們主要會為了錢財而吵架，已成家者為了家庭生計、小孩教育問題發生爭執；有伴者其中一方想要趕快定下來，另一方又覺得應該要先有存款再談婚姻；單身者則要小心遇見貪圖你的美色或錢財的愛情騙子。

▍第二名：摩羯座

水逆期間，摩羯會比以往更加優柔寡斷，控制不住自己的敏感多疑，老是用最悲觀的角度去思考，把自己弄得疲憊不堪。另外，這段期間很容易犯小人，要更加謹言慎行。

▍第一名：水瓶座

水逆發生在命宮，水瓶只覺得每天都好沮喪、好累，做什麼都提不起勁，心慌氣短，甚至還有可能因一時恍惚，而在工作上犯下大錯，甚至損失不少金錢。記得要給自己適當時間放鬆休息，睡眠要充足，身體健康才是一切根本。快過年了，就好好放鬆一下吧！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】