疫情開炸，台中市各疫苗接種站人潮湧現。（馮惠宜攝）

因應國內疫情變化與民眾接種需求，台中市已完成農曆春節過年前接種規劃，動員合約醫療團隊、衛生所、區公所及市府各局處，於1月17日至23日一周內，採五箭分流、力拚一周完成40萬人次量能。

台中市衛生局長曾梓展表示，為讓市民安心過年，台中市將挑戰一周40萬人次接種量，採五箭分流規劃，第一箭將於第19期1922預約平台開設第三劑接種量能約14萬3千人次第三劑接種名額，包含BNT、默德納、高端及AZ疫苗，將於1月15日上午10時至16日中午12時止受理預約，只要於1月23日與第二劑接種間隔滿12周即可至1922預約平台預約，可於1月17日至23日間依預約時間，攜帶健保卡及黃卡前往接種。

第二箭規劃於非平台（各院所開診）約10萬6千人次；另，第三箭提供65歲以上市民第三劑5天快打站約15萬1千人次中市府將於1月17日至21日五天期間，開設47處快打站（包括梨山衛生所、和平區衛生所）提供接種莫德納疫苗，目前相關造冊及通知單發放作業進行中，請符合第三劑接種資格的65歲以上長者在家等候區公所發送的通知單，依通知單上時間、地點，攜帶健保卡、黃卡及通知單前往接種即可。

第四箭提供公園和百貨等每周外展接種站及第五箭媒合100多場揪團接種；衛生局表示，民眾欲接種新冠疫苗第一、二劑或未於1922預約平台預約第三劑者，可透過院所及衛生所開設的接種門診或台中市外展接種站接種，為避免民眾排隊久候，各外展接種站均限額接種，接種門診相關資訊請至台中市政府衛生局網站查詢。