苗栗縣首座標準直排輪競技場，13日正式啟用。（謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣首座標準直排輪競技場，13日正式啟用。（謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌指示教育處長邱廷岳（右）爭取獲得體育署補助2億多元新建整修多項運動設施場館。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌13日主持直排輪競技場啟用儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌13日主持直排輪競技場啟用儀式。（謝明俊攝）

歷經苗栗市長邱鎮軍等多名在地政要爭取推動，以及苗栗縣長徐耀昌的全力支持下，苗栗縣首座標準200公尺直排輪競技場，13日風光啟用，將成為國內可以舉辦正式直排輪競技的合格場地之一。在徐耀昌的支持下，目前縣府還有7項運動設施工程仍在進行中，將依序完工提供全縣青、少年更優質安全的運動場域。

據悉，國內直排輪運動方興未艾，雙北地區早有專業的直排輪練習及競技場，苗栗縣內許多青少年愛好直排輪，但缺乏合格的競技場可供練習，竹南運動公園內雖有一座小型溜冰場，但只能提供練習，苗栗市長邱鎮軍在擔任縣議員期間，接獲許多市民請託希望能在苗栗市內興建一座直排輪競技場，經與縣議員鄭碧玉向縣長徐耀昌請命，獲得徐耀昌全力支持。

經徐耀昌指示教育處向教育部體育署申請前曕計畫，核定補助2億2千多萬元，用來興建整修共10項的運動設施場地，其中包括「苗栗縣滑輪溜冰場新建工程計畫」，計畫總經費為新台幣3千萬元，其中體育署補助2，670萬元，縣府自籌330萬元。

新建的直排輪競技場，就位在苗栗市貓裡喵親子運動公園旁，工程包括了苗栗縣首座經中華民國滑輪溜冰協會認證的標準200公尺滑輪溜冰場及教練指導區，主場地並設置4座可遠端控制的智能夜間照明設備與成績顯示板，除了符合未來辦理全國賽事需求外，更可保障選手在夜間運動的安全。

另外，為提升場地使用效益，主場地外圍包括入口意象、觀眾看台並加設夜間照明步道及休憩草皮與休閒座椅，提供民眾休閒運動及散步時更安全舒適的環境，也裝設了全區監視錄影設備，並配合遠端監控系統進行監控，除保障使用者安全外亦能提升及強化未來場地維護與管理的功能。

由於這座競技場是屬於專業性、競賽性質場地，賽道邊坡轉彎處高低差甚大，且競速滑輪溜冰為高速移動的專業運動項目，易導致衝撞受傷，為了保障運動安全，未來將租用結專業隊伍練習或是舉行正式競賽使用。

縣長徐耀昌表示，為了提供縣民優質的運動空間並深化全民運動習慣，縣府團隊將持續規劃予社區居民與運動團體休閒活動用，且符合未來爭取全國級賽事辦理的場地，進而打造全面性、多元化的運動環境。未來，徐縣長更將積極帶領縣府團隊，爭取中央各項建設計畫，包含，「巨蛋體育館整修計畫」、「縣立網球場整修計畫」、「六合國小預定地簡易運動場修計畫」、「後龍溪頭屋高灘地棒壘球場整修計畫」、「照南國中、大倫國中預定地棒壘球場整修計畫」、「大倫國中預定地籃球場興建風雨球場」等10項計畫，合計總經費將近2億2000萬元整。期望在縣府所屬各運動場館的環境品質提升後，能推廣全民運動、促進健康體能，以達成「幸福苗栗、健康山城」的政策目標。