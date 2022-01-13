行政院長蘇貞昌明日上任將滿3年，成為總統民選後任期最長的行政院長，蘇貞昌今於行政院會感謝蔡總統及國人對他的信任、支持與肯定，也感謝行政團隊這3年來的努力，期勉團隊繼續努力加油，盡心盡力為國家做事、為人民服務，讓台灣更好、一代比一代更強。

蘇貞昌表示，這3年一路走來相當不簡單，不僅疫情嚴峻，更面對種種挑戰與許多難關，幸賴大家十分努力、有能力且盡責，彼此相互密切合作，使我們關關難過關關過。行政團隊能為國人持續服務這麼長的時間，實屬不易，而國人在這個時候仍給予我們肯定與支持，更屬難得，這些都是大家共同努力的成果。

蘇貞昌說，昨日蔡總統公開給予行政團隊肯定與感謝，並希望大家能夠繼續努力，而總統的肯定、人民的期待與支持，皆帶給行政團隊最大的鼓勵。

蘇貞昌強調，未來還有許多工作與挑戰正等著我們，希望大家一起加油，一起為國家做事、為人民服務，這是相當難得的際遇，應該好好珍惜、用心用力，也請找出最好的方法、最有效的作為，讓國家更強，並一起守護國家主權、保護人民安全、提升國家競爭力，讓人民的幸福感增加、讓公平正義都能實現。