施羅德投資長暨全球多元資產投資主管Johanna Kyrklund指出，在強勁的企業獲利支撐下，2022年股票報酬雖然可能較低，但仍有機會維持正報酬。此外，通貨膨脹仍是令人擔憂的問題，將帶給各國央行開始升息的壓力。而最新Covid-19變種Omicron已經導致部分國家封鎖，可能會使2022年初的成長放緩。

Johanna Kyrklund指出，從我們的模型來看，市場現在正進入經濟周期中一個更加成熟的階段，即成長動能達到頂峰，各國央行開始回收流動性。在此背景下，股票報酬將較溫和，但我們預期在企業穩健獲利的支持下仍為正值。

通膨為目前的熱門話題，中長期受到工資上漲、去全球化和去碳化的推動下，我們可能會處於一個比過去10年更通膨的環境中。短期內，我們預計隨著供應瓶頸緩解，通膨情形可望觸頂，但各國央行仍可能開始升息。

在選股方面，考量原料成本和工資上漲對利潤構成的風險，確定哪些公司具有定價權相當重要，這些公司將更有能力承受通膨的壓力。然而，我們認為通膨不會對市場構成系統性風險，因各國央行為因應通膨壓力而開始升息應能抑制通膨的預期。

Johanna Kyrklund指出，疫情持續造成市場波動，最新的變種病毒Omicron再次引發擔憂。自2020年第一季以來，我們已經具有長期的進步，即使面對突變，群體免疫程度已增高許多，各國政府變得更有經驗，反應也更加迅速，開發新疫苗的過程也越來越有效率和精簡，投資人也已經形成反應變種病毒的框架。

我們已經從2020年初的極端不確定性中取得重大進展。同時，目前的證據也顯示，Omicron可能可以突破疫苗提供的一些保護，導致部分地區仍會實施限制封鎖措施，因此預期2022年初將是一個緩慢成長的情形。

在一個理想的世界中，我們會看到強勁的全球經濟同步復甦，將使我們能夠轉向佈局更具循環性、股價更具吸引力的標的，但Omicron的出現降低這種可能性。有可能讓投資人驚喜的是，與其他主要經濟體不同，大陸的政策正轉向刺激經濟。

Johanna Kyrklund指出，我們目前最大的擔憂在於不得不青睞一個已經過時且可能有停滯風險的投資趨勢：美國例外論(認為美國無論在國內和國際上都被視為優於其他國家的觀點)，以及不斷地追求收益。鑒於我們預期債券殖利率的上升空間將有限，我們認為買進深度價值標的還為時過早，儘管它們聽起來很誘人，我們仍必須謹慎佈局。

近年來，我們把全球經濟比擬為一輛「搖晃的自行車」，意即經濟缺乏前進的動能，任何一股風都可能使之動搖。疫情大流行迫使各國政府在搖晃的自行車上安裝穩定器，讓我們在一定程度上延緩景氣波動，這些穩定器將陸續2022年退場，而私部門將接手成為成長的接力棒。

總結對2022年股市的預期，我們會將潛在的結果分佈描述為平均上漲幅度較小但報酬結果分布更廣、波動更大，對於2022年的投資建議簡單來說，就是分散風險，「現在不是重壓的時機」。