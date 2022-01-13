打囤地、養地再出招，中央銀行13日邀集36家本國銀行及信用合作社聯合社召開「強化銀行購地貸款風險控管措施」會議，明確指示金融機構應審慎覈實評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則。

央行表示，為促請借款人對購買的土地，確實依切結期限動工興建，避免金融機構資金流供囤地、養地，央行已在2021年12月17日調整購地貸款規範措施，新增規範借款人應切結於「一定期間」內動工興建。有關「一定期間」的認定，金融機構應審慎覈實評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則。

央行指出，這次會議主要為避免銀行在核定「一定期間」時過於寬鬆，有違管制規定，邀集36家本國銀行及信用合作社聯合社召開會議，除聽取各機構實務上作法及意見外，並請金融機構辦理購地貸款，應將以下項目納入授信內規，作為內部稽核及自行查核重點，且央行將列為檢查重點項目。

央行說明，除「一定期間」的認定，最長以18個月為原則。其次在貸款契約明定，一定期間屆期尚未動工興建者，除經承貸金融機構查證有具體明確事證屬，不可歸責於借款人因素外，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息，金融機構並應確實落實執行。

且金融機構辦理續貸或轉貸案件，如借款人所購土地未動工興建，應審慎覈實評估貸款條件，並應對貸款年限（含原貸期間），訂定合理上限，以避免信用資源流供囤地、養地。

更應落實貸後追蹤管理，包括定期實地勘察、拍照追蹤建檔等，追蹤案件是否按計畫動工。如未確實落實貸後追蹤管理，將被列為重點缺失，並移請金管會或行政院農業委員會查處。

央行強調，未來仍將持續關注不動產貸款及房市發展情形，滾動檢討選擇性信用管制措施內容及執行成效，以健全銀行業務經營，並促進金融穩定。