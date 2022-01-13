光洋科（1785）公司經營權之戰，獨立董事吳昌伯在上月27日召開股東臨時會，玉璟及台灣鋼鐵公司聲請「定暫時狀態」，商業法院裁准以100萬元擔保禁止吳開股臨會，吳不服提抗告，最高法院駁回、不得召開股臨會確定。

最高法院「定暫時狀態」的效力是，去年12月27日禁止開股東會的裁定有終局裁判效力，也因此吳昌伯違反商業法院裁定開股臨會被罰錢的處分無誤。

吳美慧代表的玉璟及台灣鋼鐵向商業法院聲請定暫時狀態處分，不准吳昌伯27日召集光洋科公司股東臨時會，因為事由均為全面改選第9屆董事及獨立董事，吳召集27日股東臨時會非為公司利益且無必要。

玉璟等公司表示，為免光洋科公司、員工及全體股東發生重大及難以回復之損害，請求法官定暫時狀態處分，禁止吳昌伯召集27日股東臨時會，商業法院裁定以100萬元擔保，准許玉璟等公司聲請，吳昌伯提抗告被駁回。