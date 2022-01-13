台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投開票結果，最終罷免未過門檻、補選則由民進黨林靜儀勝出。不過，國民黨主席朱立倫稱兩場敗仗為「過去框架」，掀起黨內砲轟。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言「如果主席覺得是前人的框架，那要早點跟我們講啊！這樣大家就會停手」。

朱立倫在9日敗選後，並未出席記者會，而是由國民黨發言人凌濤開記者會出面說明，凌濤指出，朱立倫在上任3個月又4天過程中，他們承擔罷免、公投、補選等過去設定的框架跟任務，但到今天「到此為止」，明天開始他們將全黨一致努力2022九合一大選，回到走他們該走的路，爭取大部分選民的支持。而承接一說，也被外界認為是把政治責任「甩鍋」給前黨主席江啟臣。

對於朱立倫相關說法，徐巧芯13日接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」節目專訪時表示，朱立倫這樣的說法，會讓大家有一種被背棄的感覺，我們在公投的時候，大家都很認真，比如說台北市議員羅智強「夜宿凱道49天」的活動，那就很累，自己也去凱道夜宿過2天，知道那種辛苦又勞心勞累的感覺。

徐巧芯坦言，大家願意在前線作戰，就是因為大家覺得這是共同要努力的方向和一件事情，如果朱主席認為這是前人的框架，「那要早點跟我們講啊！這樣大家就會停手」。

徐巧芯指出，像林昶佐罷免案，有鍾小平議員參與、朱立倫去年9月底也說過要罷免，藍營就開始動起來了，認為說這跟國民黨有關係，「如果沒有要支持，就早點跟我們民代講，我們就完全不碰」。

徐巧芯進一步表示，在中正萬華區，光是四大公投的反萊豬同意票就足夠罷免林昶佐，代表這選區裡面只要強力動員，基本上大家就會出來投罷免票，「而民進黨鋪天蓋地的辦活動，結果只開出4萬張不同意票，所以中正萬華的人對林昶佐真的滿意嗎？我不認為，如果那時候更團結，更多人幫，那差距的3千多張票就會被催出來。」